Desconfia ser intolerante a algum alimento? Saiba como pode descobrir

Suspeita sofrer de intolerância alimentar? Diana Silva, médica assistente hospitalar de imunoalergologia do hospital de São João, no Porto, relata à SÁBADO que tem havido cada vez mais queixas por parte das pessoas. Contudo, nunca é possível saber a verdadeira prevalência por não existirem ferramentas de diagnóstico suficientemente exatas para as intolerâncias alimentares. Saiba como pode descobrir se é intolerante a algum alimento.



Qual é a diferença entre intolerância e alergia alimentares?