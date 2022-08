Beber chá pode reduzir o risco de morte

Diz a história que a tradição de beber chá foi levada para a corte britânica pela rainha portuguesa Catarina de Bragança. E este hábito parece ser protetor de uma vida saudável, mostra um estudo feito precisamente com dados do Reino Unido. Beber dois ou mais copos de chá, por dia, pode reduzir o risco de morte. Comparativamente com as pessoas que não bebem chá, as que consomem, têm um risco entre 9% a 13% menor de mortalidade.