Guia de restaurantes francês premeia comida de hospital belga

Quando pensamos em comida pouco apetecível, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a chamada "comida de hospital", preparada com alimentos desenxabidos, sem tempero ou qualquer tipo de sabor prazeroso. Mas este preconceito acabou de mudar, pelo menos na Bélgica.





O AZ Groeninge, um centro hospitalar na cidade de Kortrijk, quis contrariar esta ideia e conseguiu vencer um prémio de um guia de restaurantes francês, o Gault & Millau.Marc Declerck, diretor dos prémios, esclareceu à Reuters que há mais de uma década que a marca trabalha diretamente com hospitais e centros de idosos de forma a perceber como a alimentação nestes locais pode ser melhorada.O hospital universitário belga mostrou-se interessado em pôr em prática algumas mudanças – principalmente nos pratos de peixe, nos molhos e na forma de cozedura das batatas - e agora conseguiu a tão afamada premiação.O artigo do Gault & Millau dá agora conta de que a comida do AZ Groeninge é de "alto padrão", parecendo até "que foi cozinhada em casa". Porém, esta distinção não aparecerá no guia de melhores restaurantes de 2023.Quanto aos segredos para o sucesso parece que são bastante simples de alcançar: cozinhar ingredientes de qualidade e seguir as receitas de uma forma simples."As pessoas não querem coisas necessariamente muito complexas. Temos de as tornar saudáveis e saborosas. O segredo passa por cozinhar para elas como cozinharíamos para nós mesmos", explicou Marc Declerck.