Mulher que consegue cheirar Parkinson ajuda a desenvolver novo teste

Foi dez anos após o início do seu casamento que Joy Milne notou que o seu marido tinha adquirido um cheiro "desagradável", a "mofo", em particular na zona dos ombros e da nuca. A então enfermeira avisou o marido de que "não estava a tomar banho corretamente", o que o deixou "muito chateado no início". Com o passar dos anos, o cheiro não desapareceu. Entretanto, Joy Milne começou a notar alterações no humor do marido. Foi aí que o levou ao médico e ele foi diagnosticado com Parkinson.