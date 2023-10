Cerca de 14% dos adultos são viciados em alimentos ultraprocessados  

Um em cada sete adultos e uma em cada oito crianças são viciados em alimentos ultraprocessados. Estas são as conclusões de uma recente análise liderada pela Universidade do Michigan, EUA, que também alerta para a necessidade de alguns produtos serem rotulados como viciantes.







Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O consumo excessivo de gelados, bebidas gaseificadas, bolachas ou refeições prontas já foi várias vezes associado a problemas de saúde, incluindo um maior risco de cancro, excesso de peso e doenças cardíacas. No entanto, o consumo de alimentos ultraprocessados continua a aumentar e já representa mais de metade das calorias consumidas diariamente na dieta dos habitantes do Reino Unido e Estados Unidos.Agora, os investigadores entenderam que a forma como parte da população consome este tipo de alimentos pode ser equiparada "aos critérios para o diagnóstico de transtorno por uso de substâncias".Algumas das parecenças identificadas foram: desejos intensos, sintomas de abstinência, menor controlo sobre a ingestão e utilização de forma contínua. Todos estes fatores se mantêm apesar de os consumidores terem consciência das possíveis consequências de uma alimentação pouco saudável, sejam elas a obesidade, transtorno de compulsão alimentar, pior saúde física e mental e até menor qualidade de vida.A análise teve por base 281 estudos feitos em 36 países publicados na revista científica BMJ , uma das publicações mais influentes e conceituadas na área da medicina, e concluiu que a "dependência de alimentos ultraprocessados" é verificada em 14% dos adultos e 12% das crianças.Assim sendo, os investigadores sugerem que alguns destes alimentos devem ser oficialmente classificados como "viciantes", demonstrando uma mudança nas políticas sociais e de saúde pública.Ashley Gearhardt, uma das autoras do artigo e professora de psicologia na Universidade de Michigan, Estados Unidos, acredita que "existe um apoio convergente e consistente para a relevância clínica da dependência alimentar" mas ainda é preciso serem adotadas mais medidas. Estas devem passar pelo reconhecimento de que "certos tipos de alimentos processados têm propriedades de substâncias viciantes".O relatório também aponta que os "carboidratos ou as gorduras refinadas evocam níveis semelhantes de dopamina extracelular no cérebro do que as substâncias viciantes, como a nicotina e o álcool".O vício pode ser um resultado da velocidade com que estes alimentos fornecem hidratos de carbono e gorduras ao intestino mas também aos aditivos que existem na maior parte deles. Estes aditivos, utilizados na maior parte das vezes para melhor o sabor e "a sensação na boca", não têm a capacidade de causar dependência só por si mas "tornam-se poderosos reforços dos efeitos das calorias no intestino"