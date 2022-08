Como vivia a classe média em Pompeia? De aparências

Os arqueólogos exploraram quatro salas, onde encontraram objetos como pratos, copos, ânforas, vasos de cerâmica e outros utensílios usados no dia a dia da sociedade romana há dois mil anos. Objetos de luxo no exterior poderiam dar uma imagem de serem mais ricos do que eram.

Pela primeira vez, os arqueólogos de Pompeia estão a poder estudar uma casa da classe média no período antes da erupção do Monte Vésuvio que destruiu a cidade romana em 79 d.c. A Casa del Larario, na zona norte da chamada Regio V, foi descoberta em 2018 e foi em torno dessa habitação que foram feitas as escavações e se chegou aos objetos que vão permitir compreender melhor como vivia esta classe, menos estudada que as elites.