Não. Aliás, nem deve beber sempre a mesma durante o dia. Pode optar por uma mais mineral ou com gás. O water sommelier Manuel Antunes da Silva explica as diferenças.

Em cima da mesa estão seis copos iguais, com água transparente. Lá dentro, o conteúdo é diferente. Entre as várias marcas de água engarrafada, há um copo de água da torneira e outro com água filtrada da má- quina da redação da SÁBADO. Está tudo pronto para uma prova cega de água com o primeiro water sommelier português e a pergunta que nos vem logo à cabeça é: será que o especialista vai detetar a água da torneira? Já lá vamos. Primeiro conhecemos Manuel Antunes da Silva, de 57 anos, que tem uma profissão pouco comum.