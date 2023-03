Hormona deixou ratinhos sóbrios em pouco tempo

Uma equipa de cientistas pode ter descoberto uma forma rápida de diminuir o nível de álcool no sangue. Um grupo de investigadores embriagou três ratinhos e depois conseguiu que eles ficassem rapidamente sóbrios através do aumento dos seus níveis de FGF21.







A FGF21 é uma hormona produzida naturalmente pelo fígado e tem como principal função processar os alimentos, especialmente bebidas.A equipa de cientistas acredita que a FGF21 pode ser usada para tratar episódios de intoxicação provocada pelo excesso de álcool ingerido. O estudo foi realizado por cientistas do Centro Médico da Universidade Southwestern, no Texas, que pretendiam estudar como a hormona FGF21 age contra o álcool.Os resultados demonstram que o álcool é o indutor mais potente para o aumento da produção de FGF21. Investigações anteriores da mesma equipa já tinham demonstrado que a ingestão de álcool aumenta o desejo dos roedores por água, numa tentativa de prevenir a desidratação provocada pela intoxicação etílica.Para a investigação publicada esta semana no Cell Metabolism a equipa deu uma dose excessiva de álcool a dois grupos de roedores, um sem a capacidade de produzir FGF21 e outro com essa capacidade, e comparou-os. Os ratinhos dos dois grupos apresentaram a mesma taxa de álcool no sangue, no entanto os que não produzem a hormona ficaram com sintomas de embriaguez durante mais tempo.Quando os ratinhos com a capacidade de produzir FGF21 já estavam bêbados foi-lhes injetada uma dose extra desta hormona. E, neste caso, os animais ficaram sem álcool no seu sistema uma hora e meia mais rápido do que os roedores do grupo de controlo.Os cientistas conseguiram também descobrir o efeito moderador da FGF21 uma vez que esta tem a capacidade de ativar uma parte específica do cérebro que controla o estado de alerta.Steven Kliewer, um dos responsáveis pelo estudo, refere que ficou claro que "o fígado não está envolvido apenas na metabolização do álcool mas também envia um sinal hormonal ao cérebro na tentativa de o proteger contra os efeitos nocivos da intoxicação, incluindo perda de consciência e coordenação".A que se junta a descoberta mais importante desta experiência: o aumento das "concentrações de FGF21 através de injeções acelera drasticamente a recuperação da intoxicação".Agora é necessário estudar esta hipótese em humanos já que pode ser solução para um tratamento de ação rápida contra uma intoxicação com risco de vida. "O nosso estudo sugere que a FGF21 pode ser útil para o tratamento de muitos pacientes que chegam às urgências com uma intoxicação aguda por álcool", defende Steven Kliewer.A hormona já foi utilizada noutros estudos em humanos, pelo que a garantia de que é segura para ingestão enquanto medicamento já foi verificada.