Americano com cancro desenvolveu um sotaque irlandês 'incontrolável'

Um homem na casa dos 50 anos da Carolina do Norte desenvolveu um "sotaque irlandês incontrolável" após ter sido diagnosticado com cancro na próstata.







O relatório do caso foi publicado no British Medical Journal e os investigadores referem que o paciente sofria da síndrome do sotaque estrangeiro (FAS, na sigla em inglês). Esta síndrome rara deu ao homem, que nunca esteve na Irlanda nem tem familiares diretos irlandeses, um "sotaque" irlandês até ao momento da sua morte.Nos últimos anos foram registados vários casos semelhantes globalmente.O caso foi estudado pela Universidade Duke, na Carolina do Norte, e o Centro de Investigação Urológica, na Carolina do Sul. No relatório final, onde foram ocultadas as características pessoais do paciente, os investigadores referem que o homem viveu em Inglaterra quando tinha cerca de 20 anos e tinha alguns amigos e familiares distantes irlandeses, porém nunca antes tinha falado com sotaque.O sotaque começou a aparecer passados 20 meses do tratamento ter começado e permaneceu até ao momento da sua morte, meses depois. O relatório clarifica ainda que o homem "não apresentava anormalidades no exame neurológico, histórico psiquiátrico ou ressonância magnética das anormalidades cerebrais no início dos sintomas"."Este é o primeiro caso de FAS descrito num paciente com cancro da próstata e o terceiro descrito num paciente com malignidade", pode ler-se no relatório. Fica também claro que "o sotaque era incontrolável, presente em todo o tipo de ambientes e gradualmente tornou-se persistente".Os investigadores suspeitam que a mudança de sotaque foi causada por um distúrbio neurológico paraneoplásico. Este tipo de distúrbio ocorre quando o sistema imunitário de pacientes com cancro afeta certas parte do cérebro, músculos, nervos ou a medula espinal.Já em 2006, tinha sido registado o caso da britânica Linda Walker que após ter sofrido um derrame alterou o seu sotaque Geordie, característico do nordeste da Inglaterra, para um sotaque jamaicano.O primeiro relato de FAS data de 1941, quando uma jovem norueguesa desenvolveu um sotaque alemão depois de ter sido atingida por estilhaços de uma bomba durante um ataque aéreo na Segunda Guerra Mundial. Esta síndrome fez com que fosse afastada do resto da população por considerarem que se tratava de uma espia alemã.