Milionário gasta €2 milhões por ano para recuperar juventude

Com uma equipa composta por mais de três dezenas de médicos, o objetivo deste norte-americano é recuperar o cérebro, fígado, rins, dentes, pele, cabelo e pénis que tinha aos 18 anos. No fundo, descobrir a verdadeira fonte da juventude.

As mais lidas

Aos 45 anos, o sonho da vida de Bryan Johnson, um magnata norte-americano ligado à tecnologia, é conseguir reverter o processo natural de envelhecimento e fazer a sua aparência andar para trás. Para isso, acorda todos os dias às cinco da manhã, sujeita-se a tomar dezenas de comprimidos por dia, segue uma dieta vegana e gasta milhões de euros para encontrar a verdadeira fonte da juventude.







Redes Sociais / @bryanjohnson_

Ao seu lado, tem uma equipa composta por mais de 30 médicos do Reino Unido, que supervisionam e testam os seus órgãos quase de forma diária e que o acompanham como se fosse uma espécie de "cobaia" para descobertas futuras. O processo encontra-se a ser meticulosamente documentado, através do Blueprint Project , contando com mais de 33 mil fotografias e informações como o peso dos seus ossos e o número de ereções que tem.Mas para conseguir atingir o seu maior objetivo, Bryan Johnson, segundo o DailyMail , adotou um estilo de vida altamente restrito. Todos os dias ingere 1.977 calorias, assegura que tem o nível de gordura corporal entre os 5% e os 6%, usa óculos bloqueadores de luz azul duas horas antes de dormir, treina uma hora por dia e usa estímulos eletromagnéticos na zona pélvica de forma a muscular zonas de difícil acesso.