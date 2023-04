Dietas saudáveis e sustentáveis

Vegana, paleolítica ou cetogénica? Quando se opta por uma dieta, o primeiro critério será a qualidade nutricional e a maior parte das pessoas não pensa sequer na sustentabilidade do regime que escolheu. Segundo um estudo recente das Nações Unidas, cerca de 34% das emissões de gases com efeito de estufa vêm do sistema alimentar. Afinal, qual é a dieta mais saudável e em simultâneo melhor para o ambiente?