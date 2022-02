Qual a origem do conflito na Ucrânia? E quais os desejos de Putin?

A tensão entre a Ucrânia e a Rússia continua a escalar e a NATO apela à solução via diplomacia, mas assegura que invasão terá uma resposta forte. O que está em causa no conflito?

A Rússia tem quase 200 mil tropas na fronteira com a Ucrânia, em "exercícios militares". Desde 2014, com a anexação da Crimeia que a tensão a leste não era tão elevada e a NATO diz que desde o fim da Guerra Fria que a Europa não via uma uma concentração tão grande de tropas prontas para o combate.



De um lado, Putin continua a manter que as tropas russas não irão avançar a menos que sejam provocadas. A Ucrânia assegura que não quer ver escalar a situação e a NATO e EUA asseguram que os russos estão a simular situações para justificar uma invasão.



O que está em jogo e na origem desta situação?



Em que ponto está a situação?