Ucrânia vê cimeira Rússia-EUA com bons olhos mas não quer ficar de fora

A Ucrânia acolhe a possibilidade de uma cimeira entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente russo Vladimir Putin, mas diz que nada do conflito que opõe os territórios russo e ucraniano pode ser solucionado sem o envolvimento de Kiev.







Oleksiy Danilov, o responsável máximo da segurança na Ucrânia, alertou: "Ninguém pode resolver o nosso problema sem nós. Tudo deve acontecer com a nossa participação."





Biden e Putin concordaram com a realização de uma cimeira sobre a Ucrânia, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron. Contudo, pouco depois do anúncio, o Kremlin considerou "prematuro" falar de uma cimeira entre os presidentes para neutralizar a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia e o perigo de uma invasão russa.

"Existe um entendimento de que devemos continuar o diálogo no nível de ministros (estrangeiros). Falar sobre planos concretos para a organização de cimeiras é prematuro", disse aos repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.





Dmytro Kuleba revelou que a Ucrânia e a União Europeia chegaram a um princípio de acordo sobre realizar uma missão de aconselhamento militar em território ucraniano. "Não são forças de combate", frisou.



Segundo os separatistas pró-russos em Lugansk, dois civis morreram durante um ataque no domingo das forças governamentais de Kiev. Os conflitos entre o governo ucraniano e os rebeldes duram há mais de oito anos. Os dois lados trocaram acusações de violação do cessar-fogo ao longo dos últimos dias, com o uso de morteiros e artilharia. A Rússia colocou mais de 100 mil soldados junto à fronteira com a Ucrânia e diz estar preocupada com o aumento das hostilidades.

