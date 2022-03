Na Rússia remota, choram-se os soldados mortos na Ucrânia sem que o resto do país saiba

À medida que o conflito na Ucrânia entra no segundo mês, as baixas do Exército russo têm aumentado de forma significativa a cada dia que passa, apesar de o Governo reportar um número de vítimas mortais bastante abaixo das estimativas dadas a conhecer pela NATO e pela Ucrânia. Em Ulan-Ude, a capital da república da Buriácia, no extremo oriental do país, onde predomina uma população de minoria étnica, o início da semana foi de luto para centenas de habitantes que lamentaram a morte de quatro soldados oriundos desta região, mortos na Ucrânia, escreve o jornal The Guardian. Estas mortes são apenas uma pequena amostra do que realmente está a acontecer em várias repúblicas da Federação Russa em que as populações são compostas por minorias étnicas, como é o caso da Calmúquia ou do Daguestão.