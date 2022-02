Guerra: três documentários que ajudam a compreender a invasão da Ucrânia

A guerra está a acontecer na Europa. Estes três documentários ajudam a explicar o que está em causa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia – desde a ocupação do Donbass, na Ucrânia, não esquecendo as visões do Kremlin sobre a existência da NATO e a ameaça que representa para a Rússia.