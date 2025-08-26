O resort mais rico e fechado

Não foi fácil, mas desvendamos-lhe os segredos do condomínio mais luxuoso de Portugal - o Costa Terra, em Melides. Conheça os candidatos autárquicos do Chega e ainda os últimos petiscos para aproveitar o calor.

Para escrever o tema de capa desta edição, a redatora principal Ana Taborda tentou entrevistar o CEO do Costa Terra e pediu para visitar a propriedade. Nenhum destes pedidos foi aceite. O mais perto que chegou das casas e da propriedade foi por caminhos de terra batida laterais, que um local lhe mostrou. “São caminhos que eles não podem fechar, porque podem precisar de ser usados por carros de bombeiros”, explicou. Uns dias depois, o fotojornalista João Cortesão foi para o terreno fazer as imagens possíveis. Não passou despercebido: foi seguido e fotografado por um carro da Prosegur e por vários vigilantes, alguns em moto 4, nas estradas públicas e dentro do parque de campismo. Um desses vigilantes disse-lhe que não podia estar a fotografar junto à entrada principal. Quando o fotojornalista explicou estar num local público, o segurança pôs-se ele próprio à frente da câmara. Apesar das dificuldades, João Cortesão ainda traria uma lembrança do local: uma bola de golfe do Costa Terra – há centenas espalhadas por terrenos vizinhos.