Quer ficar em teletrabalho? Saiba o que mudou

Caiu a recomendação de teletrabalho e agora só pode permanecer desta forma quem tenha chegado a acordo com a entidade empregadora. Aliás, antes disso já era necessário esse acordo. "O teletrabalho era recomendado e deixou de ser obrigatório a 15 de janeiro, ou seja, quem estava neste regime tinha de ter um acordo. Agora, não há período de adaptação nenhum. Os trabalhadores e entidades que pretendam ter teletrabalho seja ele em absoluto ou sistema híbrido, podem sempre fazê-lo com um acordo", diz à SÁBADO a advogada Rita Garcia Pereira. E acrescenta: "O teletrabalho é um direito, mas depende do assentimento do outro. Quer isto dizer que a partir de agora é necessário um acordo de trabalho por escrito, salvo as exceções descritas na lei".

Contudo, mesmo que seja aprovado o teletrabalho, é aconselhado que não passe mais de dois meses sem ir ao local de trabalho, como adverte o jurista Nuno Carvalho. "A própria lei defende que se deva ir com alguma regularidade às instalações da empresa. Poderá ser solicitado que vá a reuniões, desde que avisado com 24 horas de antecedência."

