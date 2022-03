Grupo de oligarcas russos já tem um sucessor para Putin

O prolongamento do conflito na Ucrânia e as sanções internacionais estão a desagradar à elite de oligarcas russos, que quer que Vladimir Putin saia do poder e consideram até "eliminar" o presidente. Segundo os serviços de inteligência ucraniana até já há um nome para o sucessor, Alexander Bortnikov, atual dirigente dos serviços secretos russos, o FSB.