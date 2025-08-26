Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
26 de agosto de 2025 às 23:00

Quem brinca com o fogo queima-se

E quem veio? André Ventura, que cheira fumo com o mesmo faro e talento com que cheira oportunidades.

Parte um: o erro. Se parece com um pato, nada como um pato e grasna como um pato, então provavelmente é um pato. Se cheira a festa, soa a festa e parece mesmo festa, então provavelmente é uma festa. Vir dizer que não foi uma festa só leva quem ouve a dizer: olhe que grasna... Deixar, no Pontal, um primeiro-ministro em mangas de camisa, “v” de vitória nos dedos para o final e medidas alegres pelo caminho (Formula 1) disputar o espaço de um ecrã de televisão com fogos florestais que já duravam havia duas semanas, nunca ia parecer bem. Sorrir num funeral cai mal aos parentes.

Quem brinca com o fogo queima-se