O que sabemos sobre a vida privada de Putin?

No comando da nação russa há mais de 20 anos, Vladimir Putin foi escolhido pela Forbes como o homem mais poderoso do mundo em 2016. Nasceu em 1952 em São Petersburgo, cidade onde cresceu com a família. O pai terá sido combatente na Segunda Mundial, fazendo parte do Exército Vermelho.



Desde muito cedo, Putin começou a ganhar interesse pelas artes marciais e foi no judo e no sambo (luta livre) que mais se destacou. Estudou direito na Universidade Estatal de São Petersburgo e concluiu o curso em 1975. Durante 15 anos fez parte dos serviços secretos russos KGB e em 1998 era diretor da FSB (serviço militar que sucedeu à KBG).



O líder russo tem agora 69 anos e é um dos homens mais admirados e também mais odiados, do momento. Tentou ao longo dos anos construir uma imagem de virilidade e masculinidade para os media. Em 2017, o Ministério da Justiça chegou mesmo a tornar ilegal a partilha de imagens do presidente maquilhado, que começaram a ser divulgadas em 2014, depois do Kremlin ter proibido o que apelidou de "propaganda gay". Quem as publicasse podia mesmo ir preso.