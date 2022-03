"Os assessores de Putin têm medo de lhe dizer a verdade"

Uma das agências de espionagem britânica acredita que Vladimir Putin cometeu um erro de cálculo ao iniciar a invasão na Ucrânia e que os seus assessores estão "com medo de dizer a verdade" sobre o tamanho do erro. Num raro discurso feito na Austrália, o líder da GCHQ, Jeremy Fleming, afirma que o líder russo calculou mal a força da resistência ucraniana, a resposta dos aliados do Ocidente e a capacidade de as forças russas obterem uma vitória rápida.