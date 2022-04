Kiev afirma que o objetivo de Moscovo é apropriar-se de terras ucranianas para unir as áreas separatistas à Crimeira e ao território russo.

Ofensiva russa no leste da Ucrânia quer ocupar terras e esmagar forças armadas

A nova ofensiva militar da Rússia no leste da Ucrânia quer conquistar terras, estabelecer uma ligação entre os territórios do leste e a Crimeia e esmagar as forças armadas da Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia.