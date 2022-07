Chefe da CIA sobre Putin: "Quanto muito está saudável de mais"

Apesar dos crescentes rumores sobre a possibilidade do líder russo se encontrar doente, William Burns afirma que não existem qualquer tipo de informações que o comprovem.

Os serviços secretos norte-americanos não têm informações que indiquem que o presidente da Rússia se encontra doente ou instável. Estas informações foram dadas esta quinta-feira por William Burns, diretor da CIA, no Fórum de Segurança de Aspen, no estado norte-americano do Colorado.