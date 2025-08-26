Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
26 de agosto de 2025 às 23:00

Regresso ao futuro

Imaginemos que Zelensky, entre a espada e a parede, aceitava ceder os territórios a troco de uma ilusão de segurança. Alguém acredita que a Rússia, depois de recompor o seu exército, ficaria saciada com a parcela da Ucrânia que lhe foi servida de bandeja?

NO PAPEL, tudo parece fácil. A Ucrânia aceita perder alguns territórios. A Rússia aceita que a Ucrânia tenha “condições de segurança” que garantam a sua independência e soberania.

