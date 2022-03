"Wali", o sniper mais letal do mundo, vai lutar na Ucrânia

No Afeganistão, onde esteve entre 2009 e 2011, recebeu o apelido de "Wali", termo islâmico que pode ser traduzido como "mestre", "autoridade" ou "protetor". Na altura, foi reputado como o sniper "mais letal do mundo", com histórias que lhe atribuíam até 40 mortes por dia, por comparação à média de 5-10 de um franco-atirador comum.