Recém-chegado da Ucrânia, o coronel brasileiro Fernando Montenegro conta à SÁBADO o que viu e explica os diversos lados do conflito.

Coronel Fernando Montenegro: "Quem está a lucrar com a guerra são os americanos"

Coronel Veterano dos Comandos do Exército Brasileiro, servindo como oficial de inteligência da Unidade de Contraterrorismo ou num batalhão de ocupação das favelas do Rio de Janeiro, Fernando Montenegro é mestre em Ciências Militares, auditor do Curso de Defesa Nacional de Portugal, pós-graduado em Gestão e Direção de Segurança pela Universidade Autónoma de Lisboa e doutorando em Relações Internacionais na mesma universidade.