Combustíveis. Portugal tem a 6.ª maior carga fiscal da UE

O preço dos combustíveis voltou a subir pela oitava semana consecutiva, numa altura em que o barril de Brent supera a barreira dos 95 dólares e máximos de 2014. Em Portugal, o país da União Europeia com a 6.ª maior carga fiscal sobre combustíveis, paga-se €1,05 por cada litro de gasolina simples. Impostos não devem baixar - pelo menos o PS não prevê a sua redução no programa eleitoral -, por isso a descida dos preços está dependente do fim da tensão diplomática entre Rússia e Ucrânia.

Combustíveis ficaram mais caros esta segunda-feira. Gasolina nos 1,80€/L