Rui Pinto é o suspeito de ter roubado a correspondência electrónica privada do Benfica, que foi divulgada na Internet. Aos 23 anos foi apanhado depois de desviar 270 mil euros de um banco nas ilhas Caimão.

O homem suspeito de roubar os segredos do Benfica é um génio da informática e do crime. Nos últimos seis anos, o seu nome foi caindo sucessivamente em processos judiciais e na informação policial mas só uma vez foi interrogado, aos 23 anos, quando tinha acabado de protagonizar um desfalque de 300 mil dólares (270 mil euros) ao Caledonian Bank, sediado nas ilhas Caimão e com milhares de contas offshore.



Nessa altura, foi tudo feito a partir do seu quarto, na casa dos pais, em Lavadores, Gaia. Hoje, trabalha a partir de Budapeste, capital da Hungria, onde tem o seu quartel- -general e se movimenta no meio da pirataria informática internacional. O seu nome está, por exemplo, fortemente associado ao Football Leaks, gigantesca fuga de informação sobre contratos e utilização de offshores para fazer circular o dinheiro, que abalou o futebol mundial. Por cá, para a Polícia Judiciária (PJ) e para o Ministério Público (MP), é o único suspeito de ter roubado a correspondência privada ao Benfica, segundo apurou a SÁBADO junto de várias fontes e de documentos disponíveis em processos judiciais.



Rui Pinto ainda não fez 30 anos e é já uma estrela do crime informático, conhecido em todas as unidades de investigação policial deste tipo de crime da Europa. Em Portugal, começou a ser investigado em 2015 por ser suspeito de ter roubado os segredos do Sporting, da Doyen Investment Sports, um fundo de investimento no futebol (ver caixa), bem como de contratos de jogadores do FC Porto, sobretudo os que implicaram pagamento de comissões a Alexandre Pinto da Costa, filho de Pinto da Costa.



É também investigado por outros crimes informáticos mas, no futebol, a SÁBADO apurou que Rui Pinto é o denominador comum das três queixas que entraram e correm na Justiça portuguesa desde 30 de Setembro de 2015. Nessa data foi feita a primeira participação criminal, pelo Sporting. Uma semana depois entrou a queixa da Doyen e, mais tarde, já em 2017, a do Benfica sobre o furto dos emails. Os três processos foram juntos num único inquérito que está agora a ser investigado pela equipa especial dedicada aos crimes praticados no âmbito da atividade desportiva, colocada no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), e tem o nome de Rui Pinto inscrito como suspeito nos autos.





Hacker que roubou emails do Benfica foi detido Foi detido o alegado hacker do Benfica, Rui Pinto, um "génio da informática e do crime". É o único suspeito de ter roubado a correspondência privada ao Benfica. A Polícia Judiciária afirma, em comunicado que "na sequência de diligências cumpridas em sede de cooperação internacional em país comunitário" foi detido um " cidadão nacional de 30 anos de idade, sobre quem impendia Mandado de Detenção Europeu".

Documentos e processos judiciais consultados pelae cruzados com informação obtida de várias fontes apontam para uma evidência: o Benfica foi o elo fraco de uma complexa cadeia que começou, em 2015, com um ataque informático à Doyen, ao Sporting e ao FC Porto , mas acabou a arrasar a organização e a reputação do clube da Luz, já em 2017 e 2018, com a divulgação de milhares de emails que revelavam o relacionamento do clube liderado por Luís Filipe Vieira com alguns árbitros e estruturas de poder do futebol português.No fundo, foi o ataque deste hacker que acabou por empurrar o clube para um pântano judicial e o colocou no centro de uma grave suspeita: a de ter montado uma estratégia para influenciar e comprar resultados dos jogos da Liga Portuguesa de Futebol, adulterando a verdade desportiva.Originário da praia de Lavadores, em Gaia, Rui Pinto é um autodidata da informática. Estudou História na faculdade, fez Erasmus na capital da Hungria e de regresso ao Porto namorou com uma advogada. Na época estava longe de imaginar que a sua vida acabaria por envolver num enredo único antigos espiões do MI5, empresários de futebol, investidores do Cazaquistão, grandes clubes mundiais, uma operação de infiltrados da Judiciária numa estação de serviço da A5 em Oeiras e uma perseguição pelas ruas de Lisboa.Em 2015 entrou de rompante no mundo do futebol - no qual será adepto do FC Porto - ao desviar milhares de documentos de empresas de intermediação e de clubes que começou a partilhar no site Football Leaks. Na altura apresentava-se como um "moralizador" do mundo do desporto, que considerava estar "podre" devido aos negócios de milhões e comissões pagas a intermediários mais ou menos obscuros.As primeiras vítimas das revelações do Football Leaks foram a Doyen Sports Investments, o Sporting e o FC Porto, que viram os contratos de alguns jogadores - como Marcos Rojo, Labyad, Defour e Mangala - e do treinador Jorge Jesus publicados na Internet. O mundo do futebol ficou então a saber, por exemplo, que Jesus tinha um salário de cinco milhões de euros anuais a que poderia somar mais dois milhões caso se sagrasse campeão nacional.Três dias depois de os primeiros documentos começarem a ser publicados no site Football Leaks, a Doyen Sports Investments Limited apresentou, a 4 de Outubro de 2015, uma queixa contra desconhecidos pela divulgação, primeiro no site footbal-leaks.livejournal.com e depois em vários órgãos de comunicação social portugueses, de vários contratos celebrados entre a empresa e vários dos seus "clientes".Algo que, escreviam os advogados da empresa na queixa disponível nos apensos do processo E-toupeira, consultado pelano Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, estava a "atentar gravemente contra a imagem da Doyen" provocando "danos reputacionais incalculáveis, pelo que urge cessar a enunciada conduta criminosa". Para a Doyen, a urgência devia-se à natureza concorrencial e competitiva da sua atividade, pelo que a informação contida nesses documentos era "um elemento comercial importante" que estava acessível a um número limitado de pessoas e que as partes queriam que continuasse sob reserva.Ainda o inquérito estava a dar os primeiros passos, sem tempo para muitas diligências, quando Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen, entrava na sede da Polícia Judiciária de Lisboa para apresentar uma queixa referente ao mesmo assunto. Às 16h15 de 7 de Outubro de 2015 o empresário revelava aos inspectores que quatro dias antes, às 8h15 de 3 de Outubro, tinha recebido um primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Mais: nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa".Essa "doação", revelou Nélio Lucas, situava-se entre os 500 mil e o milhão de euros. Na troca de correspondência, "Artem Lobuzov" indicava também como as negociações deveriam prosseguir e que as mesmas seriam feitas com recurso a um advogado, que não identificava, e mostrava disponibilidade para retirar da Internet alguns dos documentos partilhados no Football Leaks relativos à Doyen - o que veio a acontecer. Segundo Nélio Lucas, o chantagista disse-lhe também que após o pagamento "terminaria a interceção das comunicações em curso, bem como entregaria toda a documentação da Doyen na sua posse", fosse em papel ou em ficheiros digitais alojados num disco externo.Na mesma ocasião, o empresário disse-se receoso da divulgação pública da informação e declarou ter "toda a atividade do grupo em suspenso", o que lhe estava a causar um avultado dano patrimonial. Para ajudar os inspetores da Judiciária a chegar ao autor do roubo, aceitou que se fizesse uma cópia dos ficheiros do seu telemóvel e, em conjunto, decidiram avançar para a realização da reunião proposta, com um advogado que não sabiam então quem era.Depois de reuniões operacionais com a PJ, Nélio Lucas e um dos seus advogados, Pedro Henriques, avançaram para o encontro proposto e, em nome de "Artem Lobuzov", apareceu o advogado Aníbal Pinto, com escritório em São Mamede de Infesta e que já representara Rui Pinto no processo em que o pirata informático foi investigado pelo desvio dos 270 mil euros do Caledonian Bank das ilhas Caimão. Processo que acabou com um acordo feito por Aníbal Pinto com os advogados da sociedade Morais Leitão, que representavam o Caledonian Bank. Rui Pinto devolveu o dinheiro e o assunto ficou arrumado. O banco não estava interessado em ver os seus clientes detentores de contas offshore obrigados a comparecer em tribunal.O encontro, realizado em Outubro de 2015, foi marcado para a estação de serviço de Oeiras, na A5. Aníbal Pinto levava a proposta de "Artem Lobuzov" para a Doyen - o pagamento de um valor entre 500 mil e 1 milhão de euros em troca dos ficheiros. Vigiados por uma equipa da Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico da PJ (os investigadores preparados para fazer os trabalhos mais difíceis, como filmar e fazer escutas ambientais ou perseguições), Nélio Lucas e o advogado recusam e dizem estar perante um crime de extorsão.Aníbal Pinto terá retorquido que o seu cliente lhe falara em firmar um contrato e não num crime de extorsão. Chegaram a discutir a possibilidade de "Artem Lobuzov" ser contratado por Nélio Lucas (com contrato de trabalho e pagamento de IVA, exige Aníbal Pinto), que admite pagar o pretendido desde que lhe seja revelada a identidade do misterioso cliente. O advogado responde que para isso teria de falar com o cliente e acabou por sair de Oeiras como chegou: num carro fretado por Nélio Lucas, o mesmo que o tinha ido buscar ao aeroporto. O encontro foi todo filmado e gravado pela PJ.Os inspectores seguiram depois o advogado Aníbal Pinto pelas ruas de Lisboa até ao aeroporto. Contactado pela, o advogado confirmou que esteve no encontro de Oeiras, numa reunião com um colega de profissão e tudo "dentro do estrito patrocínio de um cliente"."Quando surgiram dúvidas sobre a legalidade do tipo de serviço pretendido afastei-me", diz Aníbal Pinto, que, mais tarde, apresentou uma queixa-crime contra Nélio Lucas, já arquivada, por ameaças. Diz também ter participado disciplinarmente na Ordem dos Advogados contra o advogado Pedro Henriques, com quem combinou o encontro de Oeiras. Já Nélio Lucas, contactado pela, não quis falar sobre este assunto uma vez que, disse, ainda "existem trâmites legais a decorrer".No entanto, esta operação da Judiciária, de grande importância para o processo, viria a ser praticamente anulada. O MP recusou a sua validade, argumentando que não existia base legal no processo para recorrer a tais meios especiais de investigação, como escutas ambientais e gravação de imagem. Já uma fonte próxima do processo diz àque a reunião poderá não ter sido totalmente inútil. "Se os inspectores estiveram no sítio, por exemplo na mesa do lado, e ouviram o que foi dito isso já não é prova proibida", explica.Nos dias seguintes, o próprio Nélio Lucas, que começou por admitir recrutar Rui Pinto para depois desmascará-lo, terá percebido que pela via judicial não iria ter o resultado pretendido com rapidez. Seguiu então uma estratégia em duas frentes: por um lado, pressionar a investigação através de requerimentos e da consulta periódica do processo; por outro, organizar uma investigação privada. Para isso contratou uma equipa inglesa de especialistas em segurança, integrando antigos elementos dos serviços secretos britânicos, que apurou a identidade, morada, fotografias e praticamente tudo o que havia a saber sobre o pirata português.A informação foi entregue à Judiciária mas também disponibilizada num site criado especialmente para o efeito - o Football Leaks Revealed - em que expôs a identidade de Rui Pinto, em Março de 2016. Já este negou por várias vezes ser o autor do roubo da informação.O site acabou por estar online muito pouco tempo. Os investigadores contactados pelaadmitem que possa ter havido um acordo entre a Doyen e Rui Pinto: a empresa retirava a exposição e o pirata informático comprometia-se a não atacar a firma.De acordo com a documentação judicial a que ateve acesso, a partir de 14 de Outubro de 2015, Aníbal Pinto passou a ser "um dos suspeitos pelo menos como comparticipante" dos crimes de "acesso ilegítimo, extorsão, ofensa a organismo, serviço ou pessoa colectiva e violação de segredo".Ao mesmo tempo, os investigadores requereram de imediato escutas aos pais de Rui Pinto, esperando captar um número de Budapeste que pudesse ser escutado. Pediram também acesso ao correio electrónico do suspeito e captação de imagem e som. Foi tudo indeferido pelo Ministério Público. Nas duas semanas que antecederam o Natal de 2016, uma equipa de inspectores passou mesmo os dias à porta do prédio de Gaia, onde vivem os pais de Rui Pinto, na esperança de que o pirata informático decidisse passar a Consoada em família. Nunca aconteceu.A determinada altura a investigação do MP e da Judiciária passou a contar com o interesse espanhol. A Fiscalia, autoridade equivalente ao Ministério Público português, detectou, a partir de contactos entre as polícias dos dois lados da fronteira, que a técnica usada para atacar os clubes portugueses era a mesma que a utilizada em Espanha, onde o Real Madrid e várias empresas de investimento e intermediação de jogadores tinham sido atacados e alvo de extorsão por parte de um pirata informático e de um advogado.Conhecido por Spear Phishing entre os especialistas em informática, o tipo de ataque utilizado pelo hacker português distingue-se claramente de outras técnicas de intrusão. Desde logo não é feito sob a forma de ataque massivo de mensagens contra vários destinatários. Pelo contrário, trata-se de um ataque feito em função de uma selecção de um alvo - pessoa ou empresa - muito concreto, sobre o qual é feita uma investigação nas redes sociais. O hacker procura saber os dados pormenorizados do alvo, as suas rotinas. Caso seja uma pessoa, descobre se tem filhos, animais domésticos, preferências futebolísticas ou instrução escolar. A maior parte das vezes vai buscar a informação que o próprio alvo coloca nas redes sociais, em perfis de Facebook, nas listas de amigos ou em posts em que revela hábitos pessoais.Imagine que tem um animal doméstico e que recebe habitualmente comunicação via email do veterinário. Se uma das mensagens de Spear Phisihing for construída com recurso a essa informação, certamente fará referência muito credível ao veterinário a que habitualmente leva o seu animal. O mesmo pode acontecer com referência a compras feitas recentemente e contadas a algum amigo através do Facebook. Basta clicar ou aceder a algum ficheiro da mensagem e estará a comprometer a sua segurança informática. No caso das empresas são, muitas vezes, informações de carácter contratual ou com aparência de trazerem informação relevante para a vida e actividade da empresa. Abrir esse correio é o mesmo que convidar o hacker a entrar, sentar-se na sala - no caso, o disco do computador - e escolher calmamente o que lhe vai roubar. Pois essa é a particular capacidade de Rui Pinto, que terá armazenado uma quantidade inimaginável de informação.As autoridades judiciárias espanholas chegaram a pedir a cooperação portuguesa para obter todos os endereços de IP (internet protocol) associados a Rui Pinto e foram feitas reuniões conjuntas na Europol para serem ultimados os aspectos legais e operacionais de uma carta rogatória a enviar para a Hungria. Chegou a estar na forja uma operação internacional conjunta dos três países - que nunca avançou.Mesmo assim, apurou a, as autoridades espanholas conseguiram ter um conhecimento quase completo da investigação portuguesa. Em Espanha, muitos dos processos fiscais recentes a estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo José Mourinho foram impulsionados pelas revelações do Football Leaks. No reverso da medalha, há participações de pessoas, organizações e clubes que viram os seus segredos na praça pública.Em Lisboa, as autoridades chegaram a elaborar três cartas rogatórias para a Hungria. A Judiciária queria que a polícia húngara detivesse Rui Pinto, apreendesse o seu equipamento e o extraditasse. No entanto, todos os pedidos foram recusados pelas autoridades húngaras, praticamente matando o processo. A investigação voltou-se também para a página de Facebook criada pelos autores do Football Leak, na qual eram disponibilizados links para download da documentação. E, em Julho de 2016, foi pedida a emissão de uma carta rogatória para os Estados Unidos a solicitar a identificação de todos os elementos e dados de acesso à página de Facebook em causa, incluindo "a identificação do proprietário do domínio/site em causa". Anão conseguiu apurar qual o resultado deste pedido.A investigação ao pirata informático acabou por se cruzar com o chamado caso E-toupeira. De acordo com a acusação do Ministério Público, o processo foi um dos vários a que o funcionário judicial José Augusto Silva acedeu por três vezes, através da password da procuradora Ana Paula Vitorino, para saber do estado do inquérito - informação que depois terá transmitido ao assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves.O Benfica tinha um especial interesse neste caso. Em Abril de 2017, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira tinha apresentado uma queixa contra desconhecidos na sequência do roubo de milhares de emails do seu sistema informático que tinham começado a ser revelados pelo director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, no Porto Canal - algo que veio a repetir-se nas semanas seguintes. Francisco J. Marques viria a ser constituído arguido e o inquérito acabaria por ser junto ao processo que teve origem na queixa da Doyen. Motivo: os factos eram semelhantes e os suspeitos os mesmos. Um deles é mesmo identificado na certidão enviada pela procuradora da equipa especial do DCIAP, que investiga os crimes praticados no âmbito da actividade desportiva, ao magistrado responsável pelo processo E-toupeira: Rui Pinto.Várias fontes contactadas pelarealçam um facto: se na época de 2015-2016 o FC Porto tinha sido uma da vítimas da divulgação de informações confidenciais (caso das informações sobre os jogadores Mangala, Sapunaru e Hulk, entre outros) que mostravam como Alexandre Pinto da Costa havia regressado em força aos negócios no clube, depois de se ter reconciliado com o pai, a partir da Primavera de 2017 os azuis e brancos tornaram-se os principais divulgadores dos emails internos do Benfica.Nesse triénio, Alexandre Pinto da Costa facturou quase 465 mil euros em comissões, através da sua empresa Energy Soccer. O aumento da sua intervenção em dezenas de negócios com a SAD portista foi ligado à saída intempestiva de Antero Henriques, até aí o braço-direito de Pinto da Costa e homem-forte da SAD em matéria de contratações de jogadores. Antigos dirigentes, como Angelino Ferreira, apontavam claramente questões de transparência e conflito de interesses como elementos impeditivos à realização de negócios entre Alexandre Pinto da Costa e a SAD.Com o início da divulgação dos emails no Porto Canal e através de blogues na Internet tudo mudou. O Benfica passou a estar de forma ainda mais intensa na mira do FC Porto e também do Sporting. Elementos das estruturas de comunicação de leões e dragões foram filmados pela CMTV a sair de uma reunião no Hotel Altis, em Lisboa, no dia 11 de Maio de 2017. Manuel Tavares, director do FCPorto Media, e Francisco J. Marques, porta-voz do clube, encontraram-se com Nuno Saraiva, director de comunicação do Sporting, precisamente um mês após o início da divulgação dos emails do Benfica, a 11 de Abril.A primeira revelação feita por Francisco J. Marques no Porto Canal referia-se a uma troca de correspondência entre Rui Pereira, chefe de segurança do Benfica, com Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada, relativamente a um apoio do clube às claques. Nesse mesmo dia, o antigo jornalista do Público revelou quem seriam os destinatários da famosa cartilha, o conjunto de orientações que o clube faria chegar a comentadores de televisão afectos ao Benfica.Após a reunião no Altis ficou no ar a ideia de uma aliança entre Sporting e Porto, mas nada se soube em concreto sobre o motivo desse encontro nem sobre uma eventual partilha de emails do Benfica entre os dois rivais. Um facto é certo: a correspondência interna do Benfica chegou às mãos do FC Porto, que passou a fazer um ataque intenso ao clube da Luz, obrigando o Benfica a gastar uma fortuna em honorários de advogados, custas judiciais, comunicação e a formar um gabinete de crise, e por aí adiante. Uma fonte do clube estima que a Benfica SAD gasta cerca de três milhões de euros por ano com advogados, ainda que nem tudo seja consumido pelos processos judiciais. Sem esquecer a perda do título nacional de futebol, que na Luz é atribuída à guerra movida por Pinto da Costa.Entre estas despesas incluem-se os pagamentos de honorários a advogados nos Estados Unidos, onde a SAD do Benfica avançou, em Abril deste ano, com uma acção cível contra gigantes da Internet como a Google, a Cloudflare, Inc e a Automatic Inc. Segundo a queixa - divulgada no blogue mercadodebenficapolvo.wordpress.com, o mesmo onde desde Dezembro de 2017 têm sido revelados os contratos e emails do clube da Luz - a SAD benfiquista alega ter sido vítima de um hacker que alojou a informação furtada em páginas do blogspot, wordpress e rgho. Nessa acção, a SAD do Benfica pede que o tribunal determine, após o julgamento, uma indemnização pelos danos causados. Para além disso, segundo os documentos da acção nos EUA, o Benfica contratou também uma firma de cibersegurança, um escritório de advogados em Moscovo e realizou uma investigação online que dura há mais de seis meses.Contactada pela, uma fonte oficial do Benfica nega que alguma vez o clube tenha sido alvo de qualquer chantagem por parte de um pirata informático nem saber se "tais práticas foram concretizadas junto de outros clubes". A mesma fonte diz também que o clube não tem informações sobre o desenrolar da queixa apresentada contra desconhecidos pelo roubo de informação porque "o processo acha-se em segredo de justiça". O clube confirma apenas que "civil e administrativamente reagiu contra o Porto Canal, Avenida dos Aliados, SAD e Futebol Clube do Porto SAD, tendo obtido ganho de causa quer no Tribunal da Relação do Porto, quer na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC)". Contudo, ao que aapurou, dirigentes do clube chegaram a receber um pedido de 300 mil euros em troca dos ficheiros informáticos - uma abordagem que terá sido feita através de um contacto que faz a ligação com as claques.Já o Sporting também não cedeu à chantagem e apresentou uma queixa devido à devassa do seu sistema informático, na qual identificava todos as pessoas singulares e colectivas que tinham tido acesso à documentação divulgada. A participação foi também ela junta ao inquérito que teve origem na queixa da Doyen.O FC Porto também terá sido abordado por alguém ligado ao pirata informático. Porém, apesar da divulgação dos emails, os responsáveis do clube disseram à Judiciária não ter pago pela informação. "Neste caso, os clubes são vítimas de acesso ilegítimo às caixas de correio, na Internet, de exfiltração de informação e depois extorsão", explica uma fonte policial contactada pela, que confirmou que o processo está prestes a ser encerrado sem que se faça luz sobre essa matéria de eventuais pagamentos ao pirata informático ou a um seu representante.A explicação sobre como o clube chegou aos emails foi dada em directo no Porto Canal, por Francisco J. Marques, a 19 de Outubro de 2017. O funcionário do FC Porto contou que recebeu um email com a famosa cartilha que o Benfica entregava aos seus comentadores na televisão. Pediu uma confirmação da veracidade do documento e recebeu como resposta "print screens de contas de email, que diziam: 'Acho que com isso fica provada a veracidade'". Francisco J. Marques ficou convencido: " Vi aquilo, tinha várias imagens e cheguei à conclusão de que era verdade. Disse então: estou convencido, envie-me mais." Começou assim, na versão oficial, um canal ininterrupto de fornecimento de informação.O director de comunicação do FC Porto foi constituído arguido na sequência da queixa do Benfica. Mas a forma como tudo lhe chegou nunca foi investigada em profundidade. Segundo Francisco J. Marques disse à PJ, a sua fonte seria um hacker originário da Europa de Leste. As autoridades acreditam que apenas a localização geográfica corresponderá à realidade. Mas que por detrás do computador que consegue aceder a gigabytes de informação confidencial está mesmo um pirata informático português - que suspeitam ser Rui Pinto.Resta saber se as suspeitas serão confirmadas. Nos últimos meses acontactou por várias vezes o gestor do blogue Mercado de Benfica, a mais recente esta semana, que negou ser Rui Pinto e o responsável pelo Football Leaks - mas não revelou a sua verdadeira identidade. "Se é esse o entendimento da Judiciária quanto aos emails do Benfica, então posso estar descansado. Tão simples quanto isso."Para já, há apenas uma promessa: para as 18 horas do próximo dia 18 de Setembro, o gestor do blogue já prometeu novas revelações sobre o Benfica: seis gigabytes de informação com os emails de Paulo Gonçalves relativos a 2014.