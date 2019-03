Assine já a edição digital por 1€ para ler mais sobre o caso ou encontre-o na edição em banca a 28 de Março de 2019.



A polícia portuguesa não é a única a estar na posse dos ficheiros apreendidos a Rui Pinto. Antes de o pirata informático ser extraditado de Budapeste para Lisboa, os procuradores franceses responsáveis pela investigação aos crimes relacionados com o futebol obtiveram autorização das autoridades húngaras para copiar os documentos.A notícia foi avançada esta tarde pela revista alemã Der Spiegel . Contactadas pela, várias fontes envolvidas no caso dão a cópia dos ficheiros como "muito provável" mas manifestam a sua estupefação uma vez que o material estava "apreendido à ordem de um processo crime português". Aconfirmou que essa cópia não foi pedida nem ao Eurojust, nem às autoridades judiciárias portuguesas.De acordo com a Der Spiegel, estarão em causa um total de 26 terabytes de documentos obtidos pelo pirata informático ao longo dos anos. Em comparação, a revista alemã adianta que Rui Pinto tinha entregue apenas 3.4 terabytes de informação, que correspondiam a mais de 70 milhões de documentos que deram origem a mais de 800 notícias - entre as quais várias relacionadas com a fuga ao fisco de José Mourinho ou Cristiano Ronaldo. Ou seja, a quantidade de documentos agora apreendidos corresponde a mais de oito vezes a informação até agora conhecida.Tal como anoticiou na edição que chegou às bancas esta quinta-feira, a grande questão agora é descobrir como aceder ao material. Quer os computadores, quer os discos externos encontrados na posse de Rui Pinto encontram-se encriptados e só o próprio conhece a password que dá acesso à informação. Por esse motivo, quer a Polícia Judiciária quer o Ministério Público têm gerido o processo com todo o cuidado - à chegada ao Estabelecimento Prisional anexo à PJ, na passada sexta-feira, 22, o hacker foi mesmo recebido pelo Diretor Nacional da Judiciária, Luís Neves, que quis garantir que a operação corria sem sobressaltos.