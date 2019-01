Rui Pinto, o hacker que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, falou com a CMTV mas recusou-se a prestar esclarecimentos sobre as acusações relativas às "águias". "Sobre o Benfica não falo", disse aos jornalistas da CMTV, acrescentando estar contente por voltar a casa e mostrou-se satisfeito com a decisão do juiz que o colocou em prisão domiciliária.

Francisco Teixeira da Mota considerou a decisão do juiz "um aspeto positivo", acrescentando que o seu constituinte vai ficar a aguardar, sujeito a esta medida de coação, o "desenrolar do processo de extradição para Portugal", ao qual a defesa de Rui Pinto já se opôs.

Rui Pinto foi ouvido, esta sexta-feira, em interrogatório judicial na capital húngara, após a detenção, na quarta-feira, na sequência de um mandado de detenção europeu.

Em comunicado, divulgado na quinta-feira, os advogados de Rui Pinto assinalam que o seu cliente "tornou-se num importante denunciante europeu no âmbito dos chamados Football Leaks", acrescentando que "muitas revelações feitas ao abrigo destas partilhas de informação estiveram na origem da publicação, durante vários anos, de notícias que deram lugar à abertura de muitas investigações em França e noutros países europeus".

O diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, disse ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como o Benfica, FC Porto, Sporting ou a Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado".



Com Lusa