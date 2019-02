A justiça francesa pode usar quaisquer provas em tribunal, desde que não tenham sido obtidas através de ações ilícitas cometidas por investigadores ou magistrados judiciais. Mas se quem as entregou às autoridades as tiver obtido através de um ato criminoso, essas provas serão consideradas válidas – algo que não acontece em muitos outros países europeus, incluindo Portugal. Ou seja: a justiça francesa pode usar os documentos que já lhe foram entregues – ou outros que ainda possam ser – pelo pirata informático Rui Pinto, mesmo que eles tenham sido obtidos de forma ilícita.

O esclarecimento foi prestado pelo procurador francês Jean-Yves Lourgouilloux, na conferência de imprensa que serviu para fazer um balanço da primeira reunião de coordenação entre as autoridades europeias sobre as revelações do Football Leaks, no âmbito do Eurojust. "Para que fique claro: de acordo com a lei francesa o principio da liberdade da prova permite aos investigadores usarem qualquer prova perante o tribunal, desde que não tenha vindo de ações ilícitas por parte dos tribunais ou dos magistrados. Mas qualquer prova que seja trazida pode ser usada", afirmou Jean-Yves Lourgouilloux.

Esta divergência entre os ordenamentos jurídicos dos vários países, no que diz respeito à admissibilidade da prova, é uma das dificuldades com a que as autoridades se deparam para abrir investigações com base nas revelações do Football Leaks. Isso mesmo foi admitido pelo procurador francês: "O objetivo deste encontro de coordenação foi informar os colegas europeus do que foi feito e ver como podemos partilhar todos os documentos. Ver como a informação pode ser tornada disponível. As dificuldades em torno disto são as regras diferentes em países diferentes, sobretudo no que toca à admissibilidade da prova."

A conferência de imprensa, que se realizou esta terça-feira, em Haia, na Holanda, juntou na mesma sala procuradores de França, Bélgica, Portugal, Espanha, Reino Unido e Holanda. Outros três países preferiram não divulgar a sua presença no encontro.





O magistrado francês, Eric Russo, começou por explicar que o Parquet National Financier de Paris abriu, a 16 de dezembro de 2016, um inquérito para investigar as revelações que foram feitas no início desse mês pelo site francês MediaPart e pelos restantes parceiros no consórcio de jornalistas internacional EIC (que em Portugal inclui o semanário Expresso). "Esses artigos trouxeram à luz suspeitas no futebol, sobretudo sobre o papel de agentes de jogadores. Os documentos revelavam vantagens financeiras e tentativas de esconder rendimentos, o que à luz da lei francesa eram crimes", disse. O inquérito investigava suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada.

Em maio do ano seguinte, os magistrados fizeram buscas ao Paris Saint-Germain e às casas de jogadores mencionados nos artigos. Depois pediram ajuda às autoridades europeias, o que lhes permitiu "identificar o sistema usado para esconder o dinheiro". E acrescentou: "recentemente recebemos resposta, por exemplo, das autoridades portuguesas". Ou seja: Portugal está a cooperar com a investigação que decorre em Paris com base nos documentos revelados por Rui Pinto.

Em seguida o procurador francês, Jean-Yves Lourgouilloux, completou a informação. Explicou que em 2017 a fonte do Football Leaks abordou gabinete de investigadores e "ofereceu cooperação, desde que sob anonimato e isso não comprometesse a sua segurança". No entanto, o facto de não conhecerem a sua identidade ou local de residência dificultou a cooperação.

Tudo mudou depois de a SÁBADO revelar que Rui Pinto era o principal suspeito de piratear os emails do Benfica e de ser o autor do Football Leaks, em setembro do ano passado. "Quando a sua identidade foi revelada ele decidiu testemunhar apesar das ameaças que sofreu. Prestou testemunho no nosso gabinete. Era um homem livre e na altura não havia um mandado de detenção contra ele. Nessa audiência deu-nos dois discos externos", continuou. Entre novembro e dezembro os peritos franceses estiveram a analisar a informação. Mais tarde, já após a prisão de Rui Pinto na Hungria, "o advogado dele deu-nos um novo disco externo".

Segundo o magistrado, esses suportes informáticos foram analisados por peritos para serem mais tarde usados como prova. Numa primeira fase foram identificados "12 milhões de ficheiros compostos por caixas de correio eletrónico e muitos outros documentos". Uma análise por palavras-chave permitiu aos procuradores encontrar correspondências com as investigações que tinham em curso. "Podemos afirmar que há muitos outros elementos de informação. Temos 10% dos documentos, 90% não estão na nossa posse", disse. Contudo, frisou, muitos desses 12 milhões de ficheiros são inúteis. "Haverá dois milhões utilizáveis", disse. Todavia, um ficheiro pode ter 10, 20 ou 100 documentos. A quantidade de informação é imensa.

A investigação portuguesa

Ao representante português no Eurojust, António Cluny coube explicar que também em Portugal existe uma investigação a eventuais crimes de fraude fiscal no futebol. "As investigações mencionadas na reunião cobrem casos que provém das conclusões das auditorias feitas pelas autoridades judiciais portuguesas que começaram em janeiro de 2015, antes do trabalho do EIC", afirmou. Sobre o caso que levou à detenção de Rui Pinto, explicou que não foi abordado na reunião, porque são processos diferentes, e "está em segredo de justiça".

Os procuradores francês e português acabaram por estar no centro da conferência de imprensa, muito devido às questões colocadas pelos dois jornalistas da revista alemã Der Spiegel, a quem Rui Pinto entregou 70 milhões de documentos e que a publicação partilhou depois com o EIC. Questionado sobre se a extradição de Rui Pinto para Portugal iria afetar a investigação francesa, Jean-Yves Lourgouilloux respondeu: "para ser claro, há dois procedimentos. Um em que a prisão foi pedida por Portugal, num caso português, e a França não tem nada a dizer sobre isso. Depois há outro procedimento, o francês, que está a fazer uso dos documentos. O que é relevante para nós é aceder nas melhores condições aos dados que estão pendentes e não nos foram disponibilizados. O nosso encontro hoje foi para os países interessados [nestes dados] discutirem o assunto. Os dois processos seguem caminhos diferentes".

Logo de seguida, António Cluny complementou: "O caso enviado por Portugal para a Hungria não foi analisado nesta reunião de coordenação porque é uma investigação completamente separada. É um caso que diz respeito em exclusivo às autoridades judiciais portuguesas e húngaras. Do nosso ponto de vista, para já, este outro caso não tem nada a ver com as investigações e os alvos mencionados nesta reunião". E acrescentou: "a cooperação entre autoridades judiciais vai sempre existir e ter em conta as circunstâncias de cada caso e os sistemas judiciais de cada país. Estamos aqui a falar de fraude fiscal, que é um caso diferente – motivo pelo qual as autoridades portuguesas que emitiram o mandado de detenção europeu não foram convidadas para este encontro. O caso do mandado de detenção europeu é completamente separado, com um objetivo diferente." Mais tarde, António Cluny acabou por especificar: "Os factos são diferentes. Em Portugal temos uma investigação sobre fraude fiscal e outra que investiga um caso que acreditamos ser muito diferente, sobre extorsão".