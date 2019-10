Rui Pinto será o responsável pela maior e mais longa operação de intrusão informática e exfiltração de dados confidenciais da história de Portugal – e uma das maiores do mundo. Entre 2015 e 2019, o pirata informático acedeu aos servidores e emails de mais de 130 entidades, públicas e privadas de todo o mundo, num total de vítimas que, para já, ultrapassa as 500 pessoas. Mais: esta contabilidade, feita pela SÁBADO através da consulta do exame forense realizado aos equipamentos apreendidos ao hacker na Hungria, baseia-se na análise de apenas dois dos 12 dispositivos informáticos de armazenamento de dados apreendidos ao hacker. Faltam ainda desencriptar mais 9 memórias externas e elaborar o relatório sobre o que foi encontrado no computador pessoal de Rui Pinto, ao qual a Polícia Judiciária (PJ) já conseguiu aceder.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Num dos discos externos analisados, a Judiciária encontrou 488 contas de email que não lhe pertenciam. E ficheiros com anotações e instruções sobre como aceder aos sistemas informáticos de centenas de entidades. A lista vai de responsáveis do Benfica e FC Porto ao Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, entre muitos outras entidades relacionadas com o futebol. Mas há também escritórios de advogados, ministérios portugueses, empresas nacionais e internacionais, entidades relacionadas com a justiça e a segurança interna e, segundo o auto de exame forense elaborado pela Judiciária, também na Presidência da República. Na análise a um dos ficheiros com anotações, a PJ escreve que o mesmo contém informação sobre a "Procuradoria-Geral da República, Câmara Municipal de Lisboa, PLMJ, VdA [ambas sociedades de advogados], IGFEJ [instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça], Federação Portuguesa de Futebol, Presidência da República, entre outros."Conheça a lista completa na edição dadesta semana.