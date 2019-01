Rui Pinto, o alegado hacker do Benfica, foi detido na quarta-feira na Hungria. FC Porto está sob suspeita de ter sido comprador do material, por via direta ou indireta.

No caso dos emails do Benfica, a Polícia Judiciária tem em curso diligências cujo alvo é o FC Porto - que está sob suspeita de ter sido comprador do material, por via direta ou indireta, avança o Correio da Manhã.



Relembre-se que na quarta-feira foi detido na Hungria o alegado hacker do Benfica, Rui Pinto, o único suspeito de ter roubado a correspondência privada ao Benfica. A detenção ocorreu no âmbito da operação Cyberduna levada a cabo pela Polícia Judiciária.



Saiba mais no Correio da Manhã.