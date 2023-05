Benfica acusa procurador do DCIAP e a Judiciária de beneficiar Rui Pinto

Advogados alegam que Carlos Casimiro Nunes beneficiou indevidamente Rui Pinto na suspensão de vários processos. Troca de correspondência indica que a PJ e a chefia do DCIAP atrasaram propositadamente investigação ao processo nascido do caso Football Leaks e à intrusão no Benfica

Os advogados do Benfica pediram ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) que investigue a conduta do procurador Carlos Casimiro Nunes no âmbito do processo que levou à suspensão provisória de vários inquéritos que corriam no Departamento Central de Investigação e Ação Penal no qual o pirata informático Rui Pinto era suspeito. O pedido de averiguações foi apresentado pelos advogados do Sport Lisboa e Benfica, João Medeiros, Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta, Rui Costa Pereira, Rui Pedro Martins e David Silva Ramalho, que dizem ter suspeitas fundadas de que o magistrado poderá ter cometido uma série de "infrações de natureza disciplinar, como também a prática de ilícitos de natureza criminal". A SÁBADO questionou o CSMP sobre se já foi ou não aberta uma investigação mas não obteve ainda resposta.