Hacker que roubou emails do Benfica foi detido

Foi detido o alegado hacker do Benfica, Rui Pinto, um "génio da informática e do crime". É o único suspeito de ter roubado a correspondência privada ao Benfica. Detenção ocorreu no âmbito da operação Cyberduna levada a cabo pela Polícia Judiciária. A SÁBADO sabe o hacker foi detido na Hungria, apesar de ter estado em vários países europeus nos últimos meses.





Rui Pinto é suspeito dos crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo.

A Polícia Judiciária afirma, em comunicado que "na sequência de diligências cumpridas em sede de cooperação internacional em país comunitário" foi detido um " cidadão nacional de 30 anos de idade, sobre quem impendia Mandado de Detenção Europeu".

"Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária", adianta o mesmo comunicado.

Quando começaram as recuperações de partilha dos e-mails do Benfica, Rui Pinto tinha menos de 30 anos e operava a partir de Budapeste. É um génio da informática que ainda muito jovem, aos 23 anos, foi apanhado pela primeira vez depois de desviar 270 mil euros de um banco nas ilhas Caimão. Rui Pinto está a ser investigado em Portugal e Espanha.

Para a Polícia Judiciária (PJ) e para o Ministério Público (MP), é o único suspeito do roubo ao Benfica - mas já esteve envolvido em crimes de roubo de correspondência electrónica também ao Sporting e ao FC Porto. Segundo o seu pai, Rui Pinto tem medo de regressar a Portugal, porque seria detido.

Contudo, terá assumido uma posição de desafio depois de a capa da SÁBADO ter sido revelada. Após vários meses sem actividade, a página de Facebook do Football Leaks, a que o nome de Rui Pinto está associado, divulgou uma publicação: "PJ [Polícia Judiciária] à minha procura? LOL #apanhem-me se puderem".



Rui Pinto é o suspeito de ter roubado segredos do Sporting, da Doyen Investment Sports. Foi em 2015 que Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen, entrou na sede da Polícia Judiciária de Lisboa para apresentar uma queixa. Às 16h15 de 7 de Outubro de 2015 o empresário revelava aos inspectores que quatro dias antes, às 8h15 de 3 de Outubro,tinha recebido um primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Seria Rui Pinto, o hacker que roubou os emails do Benfica. Mais: nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa".