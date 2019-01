19:38

Campeões transalpinos bateram o Milan por 1-0 na Arábia Saudita. A Supertaça Italiana é o primeiro título conquistado pelo internacional português pelo clube italiano.

A Juventus conquistou esta quarta-feira a Supertaça de Itália, ao vencer o AC Milan por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo aos 61'. Num encontro disputado na Arábia Saudita, os campeões transalpinos levaram a melhor com CR7 a assumir novamente papel preponderante, naquele que foi o seu primeiro título pela Juve e o 28.º da carreira.



Com João Cancelo de regresso e logo como titular na lateral-direita, acabou por ser Ronaldo a decidir com um cabeceamento à boca da baliza. Isto depois de na primeira parte ter ameaçado num pontapé acrobático. Os milanenses terminaram com menos um jogador, devido à expulsão de Kessié aos 74'.



A Juventus tornou-se no clube com mais Supertaças de Itália (8), superando precisamente o Milan (7).