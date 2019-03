Aníbal Pinto, o ex-advogado do alegado pirata informático e colaborador do Football Leeks Rui Pinto, foi constituído arguido no caso Doyen Sports. O causídico foi ouvido, esta quinta-feira, ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Lisboa, sendo confrontado com factos ocorridos em 2015.

Segundo o Jornal de Notícias, Aníbal Pinto é acusado de ter atuado em coautoria com o hacker na tentativa de extorsão ao fundo de investimento. Rui Pinto terá exigido à Doyen meio milhão de euros para não divulgar documentos potencialmente comprometedores. Desde que o caso se tornou público, o advogado tem dito sempre que aconselhou sempre Rui Pinto a desistir do pedido.

"É um assunto já do domínio público e sobre o qual já correu muita tinta. Porém, estou sujeito ao sigilo profissional pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, que tem força de lei, sendo que esta situação é o timbre de ouro da advocacia. Na qualidade de advogado nunca poderia prejudicar um cliente que confiou em mim. Sempre que tenho conhecimento de que um cliente pode estar a prevaricar, faço aquilo que a lei me impõe: abandono as negociações, dou conhecimento à parte contrária e aconselho o cliente a não violar a lei. Esta situação aplica-se a todo e qualquer cliente", disse Aníbal Pinto ao referido jornal, confirmando a diligência.

No passado dia 22, a juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade aplicou a medida de coação mais gravosa prevista na lei a Rui Pinto, por considerar existir o perigo concreto de continuação de atividade criminosa, perturbação do inquérito e perigo de fuga.

Rui Pinto, que foi detido na Hungria e chegou a Portugal na quinta-feira, com base num mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi indiciado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada.

Na base do mandado estão acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.

O colaborador do Football Leaks terá entrado, em setembro de 2015, no sistema informático da Doyen Sports, com sede em Malta, e é também suspeito de aceder ao endereço de correio eletrónico de membros do Conselho de Administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD "leonina".

No período em que esteve detido na Hungria, Rui Pinto assumiu ser uma das fontes do Football Leaks, plataforma digital que tem denunciado casos de corrupção e fraude fiscal no universo do futebol, no âmbito dos quais estava a colaborar com autoridades de outros países, nomeadamente, França e Bélgica.



Com Lusa