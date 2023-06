Caso dos emails: Francisco J. Marques “manipulou a informação”

O tribunal concluiu que o diretor de comunicação do FC Porto suprimiu e colou partes de emails com datas diferentes para subverter o seu sentido e criar a tese de um esquema de corrupção de árbitros a favor do Benfica.

Ao divulgar emails internos do Benfica, Francisco J. Marques "manipulou a informação", "desvirtuou" intencionalmente o sentido das palavras usadas pelos autores dessa correspondência e "afirmou factos inverídicos" para criar na opinião pública a ideia de que existia no futebol português um esquema de corrupção de árbitros a favor do clube da Luz. Essa intenção de "lesar a credibilidade" e a imagem do Sport Lisboa e Benfica era motivada não só pela "rivalidade" entre o clube lisboeta e o Futebol Clube do Porto mas também pela convicção de que o "conteúdo dos seus relatos tinha interesse público".