O novo processo explosivo contra Rui Pinto

Depois de ser acusado pelo Ministério Público de 147 crimes relacionados com a tentativa de extorsão à Doyen Sports Investments e da intrusão nos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da Procuradoria geral da República e da PLMJ, Rui Pinto irá enfrentar um novo processo – cuja dimensão e impacto, nacional e internacional, serão muito maiores do que o primeiro.



De acordo com a certidão extraída do inquérito no qual o pirata informático foi recentemente acusado, os investigadores da Polícia Judiciária (PJ) encontraram indícios de que Rui Pinto terá entrado nos sistemas informáticos de pelo menos mais 33 entidades.



Entre elas estão os maiores clubes de futebol mundiais, infraestruturas críticas do Estado, empresas, uma igreja e várias grandes sociedades nacionais de advogados. Ao todo, a Judiciária identificou mais de 500 potenciais vítimas do pirata informático nos discos externos e computadores apreendidos ao criador do Football Leaks na Hungria.









