A 18 de novembro do ano passado, quando o Porto Canal já estava proibido de divulgar os mails do Benfica, Diogo Faria estava em Budapeste. O coautor do livro ‘Polvo Encarnado’ viajou até à capital da Hungria, pouco depois de a SÁBADO ter divulgado quem era o principal suspeito de ser o pirata informático que atacou os rivais da Luz. Diogo Faria, que foi colega de curso de Rui Pinto e garantiu ao juiz do Tribunal Cível do Porto que não contactava com o hacker desde 2013, não revelou a coincidência em tribunal.



