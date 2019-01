Rui Pinto está acusado de "extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado".

As autoridades húngaras revelaram imagens da detenção de Rui Pinto, conhecido como o hacker do Benfica, que ocorreu esta quarta-feira em Budapeste. Em comunicado, a polícia de Budapeste explicou que a detenção do cidadão português de 30 anos aconteceu cerca das 17h00 locais (16h00 em Lisboa), no sétimo distrito da capital da Húngria e na sequência de um mandado emitido pelas autoridades portuguesas.

As autoridades também apreenderam objetivos suspeitos na posse do detido, revela o mesmo comunicado.



Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária portuguesa confirmou a detenção, na Hungria, do português Rui Pinto que "já era perseguido" pelas autoridades "há algum tempo". "A detenção ocorreu hoje, em Budapeste, com a intervenção da congénere húngara e com a participação da PJ - que estavam em cooperação estreita - e no âmbito de um mandado de detenção europeu e de uma decisão de investigação europeia", revelou Carlos Cabreiro, em conferência de imprensa realizada na sede da PJ.



O diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ nunca confirmou o nome do detido, embora admitindo tratar-se "de um suspeito que a PJ já procurava há algum tempo, pela prática de determinados crimes e cujo nome já foi muito difundido na comunicação social".



Carlos Cabreiro disse ainda ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como Benfica, FC Porto, Sporting ou Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado".



Com Lusa