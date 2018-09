O Benfica voltou esta sexta-feira a fazer um tweet sobre o 'caso do hacker'. "Realmente começou a contagem decrescente para a descoberta das artimanhas do crime organizado", pode ler-se num tweet publicado na conta do Twitter do clube da Luz dirigida à comunicação social.O tweet do Benfica tem como suporte a capa do jornal 'I', que diz que a "PJ aperta cerco ao hacker que roubou emails do Benfica'.Recorde-se que a revelou a identidade do hacker e que o artigo ajudou a relançar a investigação da PJ ao caso