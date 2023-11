Na manhã desta terça-feira, foram conduzidas mais de 40 buscas em edifícios do Governo, na Câmara Municipal de Sines, em Setúbal, e na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento. Em investigação estão as concessões da exploração de lítio nas minas do Romano, em Montalegre, e do Barroso, em Boticas, e uma central de hidrogénio em Sines, bem como a construção de um data center pela sociedade Start Campus, também em Sines.