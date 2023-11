O primeiro-ministro sai depois de saber que era investigado pelo Supremo Tribunal no âmbito dos casos do lítio e hidrogénio. Cabe a Marcelo tomar as próximas decisões - e o OE2024 caduca.

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão de António Costa esta terça-feira, dia de buscas em vários locais – inclusive no Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro – devido aos casos do lítio e do hidrogénio. Foi o fim de oito anos "aos quais me dediquei com toda a energia, a fazer o melhor que sabia, o melhor que pude", descreveu o primeiro-ministro cessante no seu discurso.