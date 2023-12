Lucília Gago não quer atrasos na investigação que envolve Costa

O Ministério Público decidiu dividir a investigação da Operação Influencer, que levou à renuncia de António Costa, em "três inquéritos distintos", tal como avançou em comunicado enviado às redações, e a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, quer que "as dificuldades ou atrasos que eventualmente surjam e que possam comprometer os objetivos das investigações" lhe sejam reportados.







Sérgio Lemos

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Cada um desses inquéritos foi afetado a equipas de magistrados diferentes. O relativo ao Data Center da Zona Industrial e Logística de Sines está a cargo de quatro magistrados.O que toca às concessões de exploração de lítio nas minas do Romano e do Barroso foi dado a três magistrados e um terceiro inquérito está ao cargo de dois magistrados e investiga os factos relativos ao projeto central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, apresentado por consórcio que se candidatou ao estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI).O Ministério Público admite que "a complexidade e a natureza dos factos determinam que sejam criadas confissões em vista a que aquele se desenvolva com celeridade, de modo integrado e coordenado, com reforço da capacidade e da eficácia de resposta".No comunicado a PGR garante que "foi adequado o volume de serviço de cada um dos magistrados, de modo a garantir a melhor e mais eficiente resposta" e todo o trabalho vai ser acompanhado de perto pelo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Francisco Mendonça Narciso, "a quem os magistrados titulares devem dar conhecimento prévio das decisões significativas tomadas nos inquéritos".A trabalhar com todos os magistrados estará "uma equipa mista de apoio às investigações integrantes do Universo Operação Influencer". A esta equipa estão já "afetos, em exclusividade, dois inspetores da Polícia Judiciária, dois inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira e três agentes da Polícia de Segurança Pública, passando a mesma a contar com o apoio de dois especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR".