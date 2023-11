Quem é Vítor Escária, o assessor-sombra de Costa e Sócrates detido

Move-se nos corredores do poder há quase 20 anos. Vítor Escária, 51 anos, foi assessor económico em governos de José Sócrates e António Costa, chegando a demitir-se em 2017 na sequência da viagem a Paris e do bilhete para ver a seleção, uma oferta que ele e a mulher Susana Escária (atualmente a trabalhar na secretaria-geral do Ambiente) recebeu da Galp. Um ano depois, voltou a ser recrutado como consultor pelo Estado português (através de um contrato de uma agência pública com o ISEG, onde é professor de Economia) para o processo de negociação para os fundos estruturais europeus — ao mesmo tempo que era administrador não executivo do grupo industrial Martifer, onde em 2019 ganhou 20 mil euros, segundo o relatório de contas. Nas últimas legislaturas foi nomeado chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Costa. Foi detido esta terça-feira pela PSP no âmbito da investigação ao megacentro de dados em Sines e aos negócios do hidrogénio e do lítio, cujos contornos a SÁBADO contou em primeira mão.