João Galamba vai hoje ao Parlamento

António Costa ainda não demitiu João Galamba, arguido no caso que o governo cair. E, no Parlamento, mantém-se na agenda a audição do ministro das Infraestruturas no âmbito da discussão do Orçamento do Estado.

Quando António Costa chegava à Comissão Política do PS, no Largo do Rato, poucos minutos depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado a dissolução do Parlamento, foi confrontado com a pergunta: "Não vai demitir João Galamba?". A resposta não foi direta. Costa disse apenas que em breve irá "tratar desse assunto" com Marcelo Rebelo de Sousa. "Fiquei de falar com o senhor Presidente da República sobre esse assunto".



Enquanto Costa não for apresentar a demissão, Galamba que é arguido na Operação Influencer e tem estado no olho do furacão ainda é ministro das Infraestruturas.

E é nessa qualidade que é esperado esta tarde no Parlamento, onde está agendada uma audição com o ministro das Infraestruturas na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Galamba ainda em silêncio

Até agora, João Galamba ter recusado falar sobre o caso que o envolve, apesar da insistência dos jornalistas, pelo que a sua ida ao Parlamento esta tarde promete ser mais um momento embaraçoso para um Governo que, apesar de já se saber que está de saída, ainda estará em funções até à posse do executivo que sair das eleições que Marcelo Rebelo de Sousa convocou para o dia 10 de março.

No processo que envolve João Galamba estarão em causa os crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência.

A investigação visa as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas), um projeto de central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines e o projeto de construção de "data center" desenvolvido na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade "Start Campus".