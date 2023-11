Como António Costa resolveu bater com a porta

Na noite de segunda-feira, António Costa estava descontraído e sem sombra de suspeitas do que ia acontecer na manhã seguinte, quando as buscas ao seu gabinete e ao Ministério do Ambiente haveriam de culminar num comunicado da Procuradoria-Geral da República que o implica numa investigação. Na véspera de anunciar ao País a demissão, Costa esteve numa reunião para preparar as propostas de alteração do Orçamento do Estado, e depois esteve “num evento pessoal”. Quem esteve com ele garante que “estava muito à vontade e bem-disposto”.