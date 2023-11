Nuno Mascarenhas já tinha sido apanhado no caso Galpgate. Ministério Público suspeita que estará envolvido no negócio da produção de energia a partir de hidrogénio em Sines.

Caso do lítio e do hidrogénio. Quem é o autarca socialista de Sines detido

Detido em casa esta terça-feira de manhã, Nuno Mascarenhas, de 57 anos, é um filho da terra (Sines) e um homem do aparelho do PS. Segundo a sua biografia oficial, nasceu na antiga Casa dos Pescadores de Sines e cresceu na comunidade piscatória. Licenciou-se em Economia, "com especialização nas áreas de Economia Monetária e Financeira e Economia Industrial e Políticas Setoriais". Foi professor de Matemática e Economia, mas há mais de duas décadas que está embrenhado na política local de Sines, concelho que tem sido acerrimamente disputado entre o PS, a CDU e movimentos independentes.