Caso do lítio e do hidrogénio. António Costa apresentou a demissão

Depois de ser tornado público que António Costa vai ser alvo de uma investigação autónoma pelo Supremo Tribunal, o primeiro-ministro português apresentou a demissão.







A declaração foi feita no Palácio de São Bento na presença dos ministros e começou por garantir: "Ao longo destes quase oito anos dediquei-me, de alma e coração, a servir Portugal e a servir os portugueses".António Costa afirmou que foi "hoje surpreendido com a informação de que já foi ou irá ser instaurado um processo-crime" e que está " totalmente disponível para colaborar com a justiça em tudo o que for necessário". Mas declarou: "Quero dizer olhos nos olhos aos portugueses que não me pesa na consciência qualquer ato ilícito".Para o primeiro-ministro "a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição da sua boa conduta e menos ainda com a suspeita de prática de qualquer ato criminal", pelo que decidiu apresentar a sua demissão.António Costa ocupa o cargo de primeiro-ministro desde 2015, mas foi após a queda do Governo minoritário de esquerda com apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP em 2021 que conseguiu governar com maioria absoluta. Desde a sua tomada de posse, a 3 de março de 2022, têm-se multiplicado os "casos e casinhos" ligados com o Governo que já levaram ao afastamento de ministros como Pedro Nuno Santos ou Marta Temido.João Galamba, ministro das Infraestruturas, e o presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, já foram constituídos arguidos no caso, confirmou a Procuradoria-geral da República.Estão confirmadas 17 buscas domiciliárias, 5 buscas em escritório e domicílio de advogados e 20 buscas não domiciliárias. Entre as quais encontram-se espaços utilizados pelo chefe do gabinete do primeiro-ministro no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, no Ministério das Infraestruturas e na Secretaria de Estado da Energia e Clima; na Câmara Municipal de Sines e na sede de outras entidades públicas e empresas.Em causa podem estar "factos suscetíveis de constituir crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência" relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas), um projeto para uma central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines e o projeto de construção de data centre na Zona Industrial e Logística de Sines.O "Ministério Público emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito" para o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, de dois administradores da sociedade Start Campus - que serão Afonso Salema e Diogo Lacerda Sales - e de um advogado/consultor contratado por esta sociedade, que será Rui Oliveira Neves, segundo o Eco.